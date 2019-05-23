Комиссия МОК отклонит предложение Кремлёва закрыть долги АИБА
Комиссия МОК отклонила предложение главы Федерации бокса России и члена исполкома Международной ассоциации любительского бокса (АИБА) Умара Кремлёва закрыть долги организации. Ранее Кремлёв заявил о готовности погасить долги АИБА, составляющие около $ 16 млн.
В МОК посчитали, что источники финансирования, предложенного Кремлёвым, не могут быть верифицированы. Кроме того комиссия выразила опасения, что у Кремлёва может возникнуть конфликт интересов. Так, Кремлёв предложил закрыть долги, заявив о желании занять пост президента АИБА.
Ранее стало известно, что МОК не будет исключать бокс из программы Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио. Тем не менее комиссия рекомендовала приостановить членство АИБА.
МОК лишит чемпионаты мира по боксу в России статуса отборочных на ОИ-2020
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