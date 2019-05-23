Роуч: мы с Пакьяо уничтожим Турмана

Легендарный Фредди Роуч, один из тренеров чемпиона мира по версии WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо, поделился ожиданиями от встречи подопечного с полноценным чемпионом мира по этой же версии Китом Турманом. По словам специалиста, возрастной филиппинец добудет над американцем уверенную победу.

«Мы уничтожим Турмана. У Кита неплохой стиль, но его нельзя назвать идеальным. У него плотный удар, он неплохо двигается, но совладает ли он с навыками Пакьяо? Я так не думаю. У Мэнни значительное преимущество в скорости. Он быстрее как в работе рук, так и на ногах. Посмотрим, как сложится поединок», — приводит слова Роуча BoxingScene.

Встреча Кита Турмана с Мэнни Пакьяо состоится 20 июля в Лас-Вегасе.