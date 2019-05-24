Нурмагомедов будет помогать в продвижении ММА-турниров Gorilla

Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов будет участвовать в продвижении турниров своего спонсора Gorilla. Нурмагомедов сообщил об очередном турнире лиги Gorilla Fighting Championship, который пройдёт 13 июля в Дагестане.
Имя бойца уже появилось на афише турнира. Но, естественно, сам Нурмагомедов не будет участвовать в поединках.
13 июля в Каспийске хедлайнерами станут Шамиль Завуров, Тимур Валиев, Умар Нурмагомедов и другие бойцы лиги.
Журналист ESPN Бретт Окамото сообщает, что Хабиб будет вовлечён в промоутерский бизнес. Именно Окамото выложил в «Твиттере» афишу нового турнира.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Окамото.
Напомним, свой следующий бой Нурмагомедов должен провести в сентябре 2019 года в Абу-Даби. Соперником россиянина станет Дастин Порье.
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