Нурмагомедов будет помогать в продвижении ММА-турниров Gorilla

Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов будет участвовать в продвижении турниров своего спонсора Gorilla. Нурмагомедов сообщил об очередном турнире лиги Gorilla Fighting Championship, который пройдёт 13 июля в Дагестане.

Имя бойца уже появилось на афише турнира. Но, естественно, сам Нурмагомедов не будет участвовать в поединках.

13 июля в Каспийске хедлайнерами станут Шамиль Завуров, Тимур Валиев, Умар Нурмагомедов и другие бойцы лиги.

Журналист ESPN Бретт Окамото сообщает, что Хабиб будет вовлечён в промоутерский бизнес. Именно Окамото выложил в «Твиттере» афишу нового турнира.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Окамото.

Напомним, свой следующий бой Нурмагомедов должен провести в сентябре 2019 года в Абу-Даби. Соперником россиянина станет Дастин Порье.