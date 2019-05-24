Устинов не собирается завершать карьеру после поражения от Джойса

Российский боксёр-тяжеловес Александр Устинов прокомментировал поражение от Джо Джойса. Британский боксёр отправил 42-летнего россиянина в нокаут в третьем раунде.

«Подготовка была короткой, неполный цикл. Мы поздно узнали об этом бое, и выстроили подготовку как могли. Для себя мы сделали определенные выводы. Есть, над чем работать.

У меня нет мыслей о завершении карьеры, хочу ещё пару лет побоксировать. Сейчас в моей спортивной жизни идёт период адаптации, мы разошлись с моим прошлым тренером, и я нахожусь в поисках нового специалиста. Нужно найти единомышленника.

Мы разговаривали с Владимиром Хрюновым. Он сказал, что есть предложения, но всё зависит от моего желания выступать. Я ответил, что хочу ещё побоксировать. Я поздно пришёл в бокс и пока ещё не всё выплеснул. Думаю, в ближайшие месяцы вся информация появится», — цитирует Устинова «Р-Спорт».