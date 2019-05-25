Волкановски чуть было не потерял ногу из-за инфекции

Боец UFC Алекс Волкановски признался, что инфекция, с которой он слёг в госпиталь в Чили, могла обернуться ампутацией ноги.
«Я был слегка травмирован после лоу-киков, и это сбило меня с толку. Но в самолёте боль стала просто сумасшедшей, и я понял, что у меня не всё в порядке со здоровьем. Мы пересели на другой рейс, и мне стало очень плохо. Моя температура подскочила до сорока градусов, и это было просто отвратительно. Я бредил, и мне срочно был нужен врач.
Антибиотики не дали немедленного эффекта. Мы очень переживали, что инфекция доберётся до костей и сухожилий. Нам повезло, что мы сели в Чили. Через пару часов в полёте мне бы пришлось просить пилотов развернуться, но было бы поздно и я бы потерял ногу и жизнь. Но мы приехали в госпиталь вовремя, когда инфекция не успела нанести серьёзный вред», — приводит слова Алекса Волкановски MMANews.
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