Экс-претендент на титул Хантер нокаутировал Мальдонадо

В ночь на 26 мая мск в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США), состоялся турнир по профессиональному боксу. В его ходе выступил экс-претендент на титул в первом тяжёлом весе, бывший соперник Александра Усика Майкл Хантер. Противостоял ему известный в мире смешанных единоборств Фабио Мальдонадо Бой прошёл в супертяжёлом весе.

Хантер сразу завладел инициативой и работал первым номером, оказывая постоянный прессинг на соперника. Во втором раунде рефери дважды отсчитывал Мальдонадо нокдауны, когда же Фабио вновь не устоял под натиском Хантера, третий в ринге остановил встречу, зафиксировав победу американца техническим нокаутом.

На этом же турнире очередные победы на профессиональном ринге одержали тяжеловес Филип Хргович из Хорватии и легковес Дэвин Хэйни (22-0, 14 КО).