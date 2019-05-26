Пакьяо: заставлю Турмана проглотить каждое его слово
Чемпион мира по версии WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо ответил на многочисленные выпады чемпиона мира по версии WBA Super Кита Турмана, с которым проведёт встречу 20 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Американец не раз обещал отправить Пакьяо на «пенсию».
«Я заставлю Турмана проглотить каждое его слово», — приводит слова филиппинца BoxingScene.
Напомним, Мэнни Пакьяо предыдущий поединок провёл в январе 2019 года и единогласным решением судей победил экс-чемпиона мира Эдриена Бронера. Что касается Турмана, то Кит после двухлетней паузы впервые отбоксировал также в январе 2019 года. На турнире в Бруклине он с большим трудом решением большинства судей победил Хосесито Лопеса.
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