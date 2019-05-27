Чемпионат мира по тайскому боксу пройдёт в июле в Бангкоке

С 7 по 30 июля в Бангкоке (Таиланд) пройдёт чемпионат мира по тайскому боксу—2019 (IFMA), в котором примут участие мужская и женская сборные команды России. Всего в соревнованиях примут участие более 500 спортсменов из 78 стран мира, среди которых Таиланд, США, Украина, Беларусь, Швеция и другие.

Возрастные группы и весовые категории:

Мужчины, Женщины класс А (от 17 до 40 лет):

1. Мужчины: 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63.5 кг, 67 кг, 71 кг, 75 кг, 81 кг, 86 кг, 91 кг, свыше 91 кг.

2. Женщины: 45 кг, 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63.5 кг, 67 кг, 71 кг, 75 кг, свыше 75 кг.

Мужчины, класс В (от 17 до 23 лет): 45 кг, 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63.5 кг, 67 кг, 71 кг, 75 кг, 81 кг, 86 кг, 91 кг, свыше 91 кг.

Напомним, на прошлом чемпионате мира, который состоялся в 2018 году в Мексике, российская сборная заняла первое общекомандное место (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые медали). Чемпионами мира среди мужчин в своих весовых категориях стали: Холмурод Рахимов (54 кг), Айк Бегян (60 кг). Золотые награды среди женщин на счету Светланы Винниковой (63,5 кг), Анастасии Непианиди (67 кг), Ирины Ларионовой (75 кг), Виктории Жбанковой (свыше 75 кг).