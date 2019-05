Джонсон — о нокауте Норткатта: в ММА может случиться всякое

Бывший чемпион UFC, а ныне боец промоушена ONE Деметриус Джонсон поделился мнением о поединке Космо Алешандре и Сейджа Норткатта, который проходил в промоушене The One. По словам Джонсона, он видел этот бой и считает Алешандре очень сильным соперником Напомним, бой завершился за 29 секунд. После удара Алешандре Норткатт оказался в нокауте, соперник сломал ему восемь лицевых костей. В итоге Норткатта оперировали в течение девяти часов.



«Я видел этот поединок. Норткатту пришлось очень нелегко. Но это смешанные единоборства, тут всякое может случиться. Алешандре — непростой соперник, у него отличный кикбоксинг и удары с рук. Любой может проиграть — можете спросить кого угодно. Такова реальность в нашем спорте», — приводит слова Джонсона BJPenn.

