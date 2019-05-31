Турман: Пакьяо мал, медлителен и предсказуем

20 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA Super Кита Турмана и чемпиона по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо.

Ожиданиями от неё поделился Турман, который не сомневается в своём успехе.

«Я просто не вижу, что может сделать Пакьяо на ринге. Он слишком мал. Мне говорят, что он быстр. Но для меня он слишком медлителен. Его движения предсказуемы. Он сравнивает меня с де ла Хойей. Но проблема в том, что, когда он дрался с Оскаром, тот был уже старым, а сам Мэнни был молод. Да, Пакьяо привык драться с более крупными ребятами, чем он сам, но он не привык драться с крупными, молодыми и сильными соперниками. Уверен, что покажу всё на ринге. Как я уже говорил, я сделаю с Пакьяо то же самое, что он сделал с де ла Хойей. Это будет последний бой Мэнни», — приводит слова Турмана BoxingScene.