Уайлдер: я нокаутирую Фьюри

Чемпион WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер подчеркнул, что собирается победить Тайсона Фьюри нокаутом в их реванше, который запланирован на 2020 год.



«Хочу устраивать большие, грандиозные шоу. Намереваюсь участвовать в больших событиях, поскольку супертяжёлый вес долгое время был мёртвым дивизионом. 10 лет никто даже не знал, кто владеет чемпионскими поясами в нашем весе. Теперь же все знают о Деонтее Уайлдере. Я пообещал, что буду драться в супербоях.



В США не принято закрывать глаза, если вы были ограблены. Хочу отплатить Тайсону Фьюри. Собираюсь доказать, что могу его нокаутировать. В этот раз так и сделаю. Я выступлю лучше, чем в первом нашем поединке», — приводит слова Деонтея Уайлдера BoxingScene.