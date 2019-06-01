Уайлдер: я нокаутирую Фьюри
Чемпион WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер подчеркнул, что собирается победить Тайсона Фьюри нокаутом в их реванше, который запланирован на 2020 год.
«Хочу устраивать большие, грандиозные шоу. Намереваюсь участвовать в больших событиях, поскольку супертяжёлый вес долгое время был мёртвым дивизионом. 10 лет никто даже не знал, кто владеет чемпионскими поясами в нашем весе. Теперь же все знают о Деонтее Уайлдере. Я пообещал, что буду драться в супербоях.
В США не принято закрывать глаза, если вы были ограблены. Хочу отплатить Тайсону Фьюри. Собираюсь доказать, что могу его нокаутировать. В этот раз так и сделаю. Я выступлю лучше, чем в первом нашем поединке», — приводит слова Деонтея Уайлдера BoxingScene.
- 1 июня 2019
-
13:53
-
13:27
-
11:39
-
10:42
-
10:01
-
09:34
-
00:27
- 31 мая 2019
-
23:44
-
22:45
-
21:48
-
20:59
-
19:01
-
18:20
-
17:16
-
15:54
-
14:57
-
13:30
-
13:11
-
12:48
-
11:28
-
10:18
-
09:23
-
01:17
-
00:41
- 30 мая 2019
-
23:42
-
23:07
-
22:25
-
21:42
-
20:30
-
20:00
-
18:52
-
17:08
-
15:20
-
14:20
-
13:52
Партнерский контент