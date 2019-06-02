Ковалёв — о победе Руиса над Джошуа: пример того, что всё реально и возможно

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв прокомментировал сенсационную победу Энди Руиса над экс-чемпионом мира Энтони Джошуа.

«Вот это новость с утра. Вот ещё один пример того, что всё реально и возможно, главное верить в себя и никогда не сдаваться, когда тебе тяжело и кажется, что у тебя ничего не получится. Всё получится! Всё сможется», — написал Ковалёв на своей официальной странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице спортсмена в социальной сети.

Напомним, ранним утром 2 июня мск Энди Руис нокаутом победил Энтони Джошуа и отобрал у того титулы чемпиона мира. На данный момент уже известно, что боксёры проведут реванш в 2019 году. Бой состоится в Великобритании.