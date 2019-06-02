Рябинский — о поражении Джошуа: Тайсон и Кличко тоже падали, такое случается

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал поражение экс-чемпиона мира Энтони Джошуа в бою с Энди Руисом. По словам функционера, эта неудача вовсе не значит, что британец потерял статус лучшего в мире супертяжеловеса.

«Мало у кого остаётся ноль в графе „поражения“. Иногда даже чемпионы проигрывают. Очень сложно держать победный график. Ничего страшного: уверен, у них в контракте есть пункт о реванше. Думаю, Эдди Хирн всё устроит, а Джошуа вернёт свои пояса.



Лично я продолжаю считать Джошуа лучшим тяжеловесом. Он всё ещё один из самых крутых — если не самый крутой — спортсменов в дивизионе. А поражения бывают, что-то пошло не так. Володя Кличко был в нокауте, Майк Тайсон тоже падал. Такое иногда случается, не надо обращать на это внимание», — сказал Рябинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.