Нурмагомедов может провести реванш с Макгрегором 7 сентября

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов может встретиться на турнире UFC 242 в Абу-Даби с одним из трёх соперников — временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье, экс-чемпионом организации в двух веcовых категориях Конором Макгрегором или Тони Фергюсоном. Об этом сообщил отец и тренер российского спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.
«Идёт разработка троих соперников. Это Фергюсон, это реванш с Конором и это Дастин Порье. 7 сентября в главном бою вечера будет Хабиб, он готовится к любому из этих соперников. Но для меня было бы логическим провести бой с Дастином Порье. А Макгрегор пусть хоть с кем-нибудь подерётся!» — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова группа UFC / ONE FC / PFL в социальной сети «ВКонтакте».
Первый бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора прошёл в октябре 2018 года и завершился досрочной победой Нурмагомедова.
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