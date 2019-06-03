Усик: в следующем бою Джошуа победит за два-три раунда

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версиям WBO, WBC, IBF Александр Усик, который планирует дебютировать в супертяжёлом весе прокомментировал поражение Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом.



«Невероятно. Я не знаю, это бокс. В следующем бою Джошуа победит за два-три раунда. Я не понимаю, что произошло. Возможно, дело было в психологии. Сначала он должен был драться с Джарреллом Миллером, потом соперником стал Энди Руис. Возможно, это оказало влияние на психологию при подготовке к бою», — рассказал после боя Александр Усик.



2 июня мск Энди Руис досрочно победил экс-чемпиона мира Энтони Джошуа и отобрал у того сразу четыре пояса. В ходе боя мексиканец однажды оказался в нокдауне, в то время как Джошуа был отправлен в нокдаун четыре раза. Поражение от Руиса стало первым в профессиональной карьере британца.