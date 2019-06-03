Руис по итогам боя с Джошуа получил почти в четыре раза меньше соперника

Стали известны выплаты по итогам титульного боя британца Энтони Джошуа и американца Энди Руиса-младшего. Американский боксёр мексиканского происхождения стал автором сенсации, победив Джошуа. Бой был остановлен в седьмом раунде после того, как Джошуа, владевший поясами WBA, IBF, IBO и WBO, несколько раз побывал в нокдауне.

Несмотря на победу, гонорар Руиса составил значительно меньше, чем его соперника. Так, американец получил € 5,6 млн, а Джошуа – € 22,5 млн, сообщает The Sun.

Напомним, изначально планировалось, что соперником Джошуа станет Джарелл Миллер, но он провалил допинг-пробу. В итоге чуть более чем за месяц до боя его заменил Руис.

Отметим, что этот гонорар стал крупнейшим в карьере Руиса. Ранее он получил чуть менее € 900 тыс. за бой с Джозефом Паркером в 2017 году.