Руис по итогам боя с Джошуа получил почти в четыре раза меньше соперника

Стали известны выплаты по итогам титульного боя британца Энтони Джошуа и американца Энди Руиса-младшего. Американский боксёр мексиканского происхождения стал автором сенсации, победив Джошуа. Бой был остановлен в седьмом раунде после того, как Джошуа, владевший поясами WBA, IBF, IBO и WBO, несколько раз побывал в нокдауне.
Несмотря на победу, гонорар Руиса составил значительно меньше, чем его соперника. Так, американец получил € 5,6 млн, а Джошуа – € 22,5 млн, сообщает The Sun.
Напомним, изначально планировалось, что соперником Джошуа станет Джарелл Миллер, но он провалил допинг-пробу. В итоге чуть более чем за месяц до боя его заменил Руис.
Отметим, что этот гонорар стал крупнейшим в карьере Руиса. Ранее он получил чуть менее € 900 тыс. за бой с Джозефом Паркером в 2017 году.
- 3 июня 2019
-
13:08
-
12:12
-
11:02
-
10:54
-
09:35
-
00:52
- 2 июня 2019
-
23:49
-
22:56
-
21:51
-
20:42
-
19:43
-
18:53
-
17:24
-
16:48
-
16:17
-
15:39
-
15:15
-
15:03
-
14:35
-
13:48
-
12:36
-
12:23
-
11:27
-
11:14
-
10:59
-
10:27
-
10:12
-
09:56
-
09:48
-
09:40
-
09:27
-
09:05
-
00:27
- 1 июня 2019
-
23:01
-
22:21