В команде Мэн Фаньлуна уверены, что Бетербиева можно победить

Промоутер официального претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжёлом весе Мэн Фаньлуна Дино Дува уверен, что его подопечному будет по силам победить Артура Бетербиева.

«Когда я впервые увидел Фаньлуна, я был вместе со сборной Китая по боксу. Уже тогда я знал, что ему предназначены большие дела. Теперь же всё сложилось и он реализовал мечту, став официальным претендентом на титул. Мы знаем, что Бетербиев великолепный чемпион, но у Фаньлуня есть навыки, благодаря которым он может победить любого соперника. Мы ждём этого боя», — приводит слова менеджера BoxingScene.

Напомним, Артур Бетербиев владеет титулом IBF с 2017 года. С того момента он дважды защитил титул. В минувшем бою россиянин нокаутировал Радивое Каладжича.