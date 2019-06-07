Ли: Сен-Пьер сказал, что хочет подраться с Нурмагомедовым

Боец ММА Кевин Ли заявил, что Жорж Сен-Пьер рассчитывал на бой с российским бойцом чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. По словам Ли, Сен-Пьер, объявивший ранее о завершении карьеры, отказался от боя с ним из-за того, что рассчитывал на поединок с россиянином.

«Я хотел подраться с Сен-Пьером. Но Жорж хочет встретиться с Хабибом. Он звонил мне, мы говорили около часа, он мне объяснил, почему не может состояться наш с ним бой. Тогда он сказал, что ему интересен поединок с Хабибом», — сказал Ли в эфире подкаста Джо Рогана.

Напомним, очередную защиту титула Нурмагомедов будет проводить 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Соперником российского бойца станет Дастин Порье. Российский боец не выходил на ринг с октября 2018 года.