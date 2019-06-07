Пакьяо: Турман много говорит, посмотрим, будет ли он таким же болтливым на ринге

Чемпион мира по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо поделился ожиданиями от поединка с чемпионом мира по версии WBA Super в полусреднем весе Китом Турманом. Этот бой состоится 20 июля в Лас-Вегасе (США).

«Турман много говорит за пределами ринга. Посмотрим, будет ли он таким же разговорчивым на ринге! Некоторые боксёры наглые, другие — скромные. Турман? Все знают его наглость.

Я предельно мотивирован из-за его трэш-тока! Сам предпочитаю сделать так, чтобы за меня говорили мои кулаки», — приводит слова Пакьяо Daily Mail.

Ранее Турман заявил, что победит Пакьяо, после чего его соперник завершит карьеру. По мнению Турмана, Мэнни будет стыдно выходить на ринг после перенесённого избиения.Также Турман не исключил, что сам завершит карьеру в случае поражения.