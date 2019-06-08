Де ла Хойя: заставим Головкина ждать третьего боя с Альваресом

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя дал понять, что он не будет проявлять спешку при организации третьего поединка между чемпионом мира в среднем весе Саулем Альваресом и экс-чемпионом мира Геннадием Головкиным. По словам функционера, казахстанец сейчас не в том положении, чтобы диктовать условия.
«Мы заставим Головкина ждать третьего боя с Альваресом. Посмотрим, как будут развиваться события. Сейчас он боец стороны B, а Альварес это сторона А. Думаю, что в третьем поединке Сауль нокаутирует Головкина», — приводит слова де ла Хойи Boxingnews24.
Напомним, прежде боксёры встречались дважды. В 2017 году бой завершился противоречивой ничьей. А в минувшем году Альварес сумел победить Головкина и отобрал у того титулы чемпиона мира.
- 8 июня 2019
-
22:22
-
21:21
-
20:55
-
19:58
-
18:46
-
17:53
-
16:49
-
15:01
-
13:57
-
12:34
-
12:08
-
11:34
-
10:24
-
10:13
-
01:01
- 7 июня 2019
-
23:53
-
22:50
-
21:52
-
20:28
-
19:50
-
18:58
-
18:23
-
17:59
-
17:11
-
16:17
-
13:37
-
13:29
-
12:33
-
11:35
-
11:20
-
10:39
-
10:21
-
10:13
-
00:37
- 6 июня 2019
-
23:55