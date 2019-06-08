Де ла Хойя: заставим Головкина ждать третьего боя с Альваресом

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя дал понять, что он не будет проявлять спешку при организации третьего поединка между чемпионом мира в среднем весе Саулем Альваресом и экс-чемпионом мира Геннадием Головкиным. По словам функционера, казахстанец сейчас не в том положении, чтобы диктовать условия.

«Мы заставим Головкина ждать третьего боя с Альваресом. Посмотрим, как будут развиваться события. Сейчас он боец стороны B, а Альварес это сторона А. Думаю, что в третьем поединке Сауль нокаутирует Головкина», — приводит слова де ла Хойи Boxingnews24.

Напомним, прежде боксёры встречались дважды. В 2017 году бой завершился противоречивой ничьей. А в минувшем году Альварес сумел победить Головкина и отобрал у того титулы чемпиона мира.