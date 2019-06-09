Головкин нокаутировал Роллса в четвёртом раунде

В ночь с 8 на 9 июня в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» казахстанский боксёр Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) нокаутировал канадца Стива Роллса (19-0, 10 КО) в четвёртом раунде.



Бой проходил в новом промежуточном весе (164 фунта), а не в привычном для представителя Казахстана среднем весе. Поединок закончился досрочно в четвёртом раунде после сокрушительного удара Головкина в челюсть соперника.



Таким образом, Головкин одержал первую победу после обидного поражения от мексиканского боксёра Сауля Альвареса (Канело) и успешно дебютировал на платформе DAZN. Это был его дебютный бой из предстоящих шести при новом телепартнёре. Также для GGG это был первый бой под руководством нового тренера Джонатона Бэнкса.

Видео нокаута можно посмотреть в «твиттере» DAZN USA.