ЧМ-2019 по муай-тай в Таиланде пройдёт под девизом «Возвращение домой»

Чемпионат мира по тайскому боксу—2019 (IFMA), который состоится с 19 по 29 июля в Бангкоке (Таиланд) пройдёт под девизом «Возвращение домой». Королевство Таиланд является родоначальником тайского бокса, и по задумке организаторов данный девиз, как нельзя лучше характеризует грядущее событие. Напомним, последний раз Таиланд принимал чемпионат и первенство мира по тайскому боксу IFMA в 2015 году.



На минувшем ЧМ, который прошёл в 2018 году в Канкуне (Мексика), российская сборная заняла первое общекомандное место (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые медали).

Чемпионами мира среди мужчин в своих весовых категориях стали: Холмурод Рахимов (54 кг), Айк Бегян (60 кг). Золотые награды среди женщин на счету Светланы Винниковой (63,5 кг), Анастасии Непианиди (67 кг), Ирины Ларионовой (75 кг), Виктории Жбанковой (свыше 75 кг).