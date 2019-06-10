Арум: Руис — хороший боксёр, но не Владмир Кличко

Известный промоутер Боб Арум считает, что бывшему чемпиону мира британцу Энтони Джошуа не стоит сразу проводить реванш с американцем Энди Руисом. Первый бой соперников проходил 1 июня в Нью-Йорке и закончился сенсационным поражением Джошуа. После этого стало известно, что боксёры проведут реванш до конца года.

«Конечно, я не думал, что всё так закончится. Энди — хороший боксёр, у него быстрые руки и ноги. Но при этом у него фактически нет удара.

Он дрался со многими слабыми боксёрами, побеждал их, но не мог отправить в нокаут. Тот факт, что он нокаутировал такого боксёра, как Джошуа, меня шокировал!

Руис — приятный парень, хороший боксёр, но он же не Владимир Кличко. Джошуа выстоял в поединке с Кличко с его мощнейшими ударами, а затем ещё и нокаутировал соперника! Как Руис мог вообще победить? Похоже, что в тот вечер на ринге был ненастоящий Джошуа. Такое иногда происходит. Может, он недостаточно готовился, может, была какая-то травма.

Проведение реванша сразу после боя — тупейшая идея! Молодому боксёру, каким является Джошуа, нужно восстановиться и вернуться. Безумно сразу вновь бросать его в бой. Стоит дать ему другие поединки.

Нужно забыть о титулах, пояса никуда не денутся. Джошуа — отличный парень. Но ему не стоит сразу снова драться с Руисом. Любой человек, знающий бокс, скажет это. К сожалению, его промоутер мало что знает о боксе», — приводит слова Арума Telegraph.