Уайт: больше никогда не буду сомневаться в Сехудо!
Президент UFC Дэна Уайт высоко оценил выступление Генри Сехудо на турнире UFC 238 в Чикаго. Сехудо на турнире досрочно победил Марлона Мораеса и завоевал титул во второй весовой категории.
«Его выступление просто сносит башню. Я больше никогда не буду сомневаться в этом парне! Сегодня Сехудо выходил на поединок с Мораесом, который больше него, сильнее, у него полный арсенал! Он использовал свои ноги. Но Сехудо в итоге сделал невероятное.
У него там даже не было ударов ногами. Но как же здорово он адаптировался во втором раунде, смог перевернуть бой! Затем он пошёл в клинч и нанёс ударов 10 коленями. Это было невероятно. Больше в нём нельзя сомневаться, он действительно невероятный боец», — цитирует Уайта MMA News.
Сехудо победил Мораеса в бою за титул чемпиона UFC в легчайшем весе
- 10 июня 2019
-
14:51
-
13:54
-
13:03
-
13:01
-
11:59
-
11:31
-
10:55
-
10:13
-
09:03
-
08:10
-
06:44
-
01:05
- 9 июня 2019
-
23:58
-
22:06
-
20:25
-
19:54
-
18:03
-
16:46
-
15:49
-
14:39
-
13:54
-
13:25
-
12:54
-
11:12
-
10:33
-
10:22
-
09:59
-
09:19
-
09:19
-
08:08
-
07:48
-
07:30
-
07:01
-
06:45
-
06:41
Партнерский контент