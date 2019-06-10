Уайт: больше никогда не буду сомневаться в Сехудо!

Президент UFC Дэна Уайт высоко оценил выступление Генри Сехудо на турнире UFC 238 в Чикаго. Сехудо на турнире досрочно победил Марлона Мораеса и завоевал титул во второй весовой категории.

«Его выступление просто сносит башню. Я больше никогда не буду сомневаться в этом парне! Сегодня Сехудо выходил на поединок с Мораесом, который больше него, сильнее, у него полный арсенал! Он использовал свои ноги. Но Сехудо в итоге сделал невероятное.

У него там даже не было ударов ногами. Но как же здорово он адаптировался во втором раунде, смог перевернуть бой! Затем он пошёл в клинч и нанёс ударов 10 коленями. Это было невероятно. Больше в нём нельзя сомневаться, он действительно невероятный боец», — цитирует Уайта MMA News.