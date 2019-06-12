Нурмагомедов: для Порье нужно искать больше мотивации, чем для Конора

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Дастином Порье.
«Я тестировал себя в стойке с Барбозой, Джонсоном. Конечно, я буду драться с ним и на ногах, мы подерёмся по правилам ММА, а не грэпплинга. Мой бокс не так уж и плох. У меня тоже есть опыт, я много боксировал и не помню, чтобы кто-то меня доставал.
Этот бой действительно отличается от прошлого, мне нужно искать больше мотивации, это не то, что было с Конором. Но я понимаю, что сейчас будет моя вторая защита, это важно для моего наследия, и это главный бой в моей карьере. Для Дастина тоже», — сказал Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции, посвящённой турниру UFC в АБу-Даби, который состоится 7 сенятбря.
Нурмагомедов не выходил в октагон с октября 2018 года, когда досрочно победил экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Что касается Порье, то он минувший бой провёл в апреле 2019 года, победив решением судей чемпиона в полулёгком весе Макса Холлоуэя. На турнире в Абу-Даби ожидается также выступление ряда других россиян. В частности, речь идёт о Шамиле Абдурахимове, Зубайре Тухугове и Майрбеке Тайсумове.
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