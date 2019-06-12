Нурмагомедов: чувствую себя в Абу-Даби, как в Дагестане

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, что для него значит проводить бой в Абу-Даби.



«Это будет большое, очень важное шоу. Для меня самое важное, что мой отец сможет приехать и поддержать меня. Все билеты уже проданы, это будет хорошее шоу, для меня, для семьи, для команды. Я очень жду это шоу. Я чувствую себя здесь, как в Дагестане. У меня тут много поклонников и вообще в Эмиратах очень любят ММА. Конечно, это огромное событие для региона», — рассказал Хабиб Нурмагомедов во время пресс-конференции Порье и Нурмагомедова в Лондоне.



Напомним, что поединок Дастина Порье и Хабиба Нурмагомедова состоится 7 сентября в Абу-Даби. Нурмагомедов не выходил в октагон с октября 2018 года, когда он победил Конора Макгрегора удушающим приёмом. Дастин Порье завоевал временный чемпионский пояс в лёгком весе в поединке с Максом Холлоуэем.

«В Абу-Даби чувствую себя как в Дагестане». Хабиб и Порье впервые поговорили Первая пресс-конференция российского чемпиона Нурмагомедова и американца Порье прошла в Лондоне. Всё самое интересное из неё — здесь.