Сульгин одержал победу над Габисонией судейским решением
Действующий чемпион России по тайскому боксу Максим Сульгин одержал победу над Ладо Габисонией из Грузии в рамках 1/8 поединка по правилам TNA в Казани в категории до 70 кг. Бой продлился все отведённые на него четыре раунда, по окончании которых победу судейским решением одержал российский боец. «Всем спасибо за поддержку, очень приятно выступать здесь. Я ещё вернусь», — сказал Сульгин после боя.
Сульгин, представляющий Новосибирскую область, включён в расширенный состав сборной России (в категории до 75 кг), которая отправится на чемпионат мира — 2019 (IFMA) в Таиланд. Турнир пройдёт с 19 по 29 июля в Бангкоке.
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