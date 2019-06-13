Сульгин одержал победу над Габисонией судейским решением

Действующий чемпион России по тайскому боксу Максим Сульгин одержал победу над Ладо Габисонией из Грузии в рамках 1/8 поединка по правилам TNA в Казани в категории до 70 кг. Бой продлился все отведённые на него четыре раунда, по окончании которых победу судейским решением одержал российский боец. «Всем спасибо за поддержку, очень приятно выступать здесь. Я ещё вернусь», — сказал Сульгин после боя.

Сульгин, представляющий Новосибирскую область, включён в расширенный состав сборной России (в категории до 75 кг), которая отправится на чемпионат мира — 2019 (IFMA) в Таиланд. Турнир пройдёт с 19 по 29 июля в Бангкоке.