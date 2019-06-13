Харитонов и Митрион проведут бой в Bellator 24 августа

Российский боец ММА Сергей Харитонов сообщил, что проведёт бой с американцем Мэттом Митрионом на турнире Bellator в августе 2019 года. Соперники сойдутся лицом к лицу уже во второй раз.

«Митрион подписал соглашение на бой со мной, который пройдёт 24 августа в штате Коннектитут. Я рад, что этот бой всё-таки состоится. Надеюсь, вы тоже ждёте этот поединок. Сделаю всё возможное, чтобы показать яркий бой, сделаю всё для победы», – сказал Харитонов в видеообращении в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Харитонова

Харитонов и Митрион впервые встретились в октагоне в феврале 2019 года, но тогда поединок был признан несостоявшимся. Во время боя Митрион ударил соперника в пах, Харитонов так и не смог продолжить бой.