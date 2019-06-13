Джастин Бибер признался, что вызвал Тома Круза на бой в шутку

Популярный канадский певец Джастин Бибер признался, что его вызов Тома Круза на бой по правилам ММА был шуткой. По словам Бибера, он уверен в том, что Круз смог бы его победить в потенциальном поединке.



«Это был просто случайный пост. Иногда я так делаю. Думаю, что он просто надрал бы мне зад в нашем поединке, у него есть отцовская сила», — приводит слова Джастина Бибера TMZ.



Ранее Бибер предложил Тому Крузу провести поединок в октагоне, отправив это предложение президенту UFC Дэне Уайту. Позднее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выразил желание организовать выставочный бой канадского певца и голливудского актёра, при этом сам бросив уже во второй раз вызов актёру Марку Уолбергу.