Бриедис, Гловацки, Дортикос и Табити прошли взвешивание перед полуфиналом WBSS
Завтра, 15 июня, в Риге состоится масштабный вечер профессионального бокса, главными событиями которого станут полуфинальные поединки Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе. В первом из них путёвку в финал оспорят Юниер Дортикос и Эндрю Табити, а во втором Майрис Бриедис и чемпион мира по версии WBO Кшиштоф Гловацки.
В преддверии турнира бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. Так, Дортикос и Табити показали одинаковый вес — 90,4 кг. На кону в этом бою будет стоять титул временного чемпиона мира по версии IBF.
Что касается второй пары, то здесь Бриедис перевесил соперника. Вес латвийца составил 89,8 кг, а Гловацки потянул на 89,5 кг. Эта пара оспорит титулы по версии WBO и WBC.
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