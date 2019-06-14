Ян выразил готовность провести встречу со Стерлингом в Москве

Боец UFC Пётр Ян выступил с инициативой провести следующий бой в Москве. Спортсмен хочет оспорить титул временного чемпиона в легчайшем весе (до 61,2 кг).
«Если следующим поединком Сехудо будет защита титула в наилегчайшем весе, я мог бы подраться с Альджамейном Стерлингом за временный титул чемпиона на турнире в Москве в главном событии вечера. Кому-нибудь ещё нравится эта идея?» — написал Ян на своей официальной странице в «Твиттере».
Напомним, следующий турнир UFC в России планируется провести 9 ноября. Он должен состояться в Москве.
Пётр Ян предыдущий бой в UFC провёл 8 июня на турнире в Чикаго. Тогда он победил Джимми Риверу. После того успеха россиянин поднялся на четвёртое место в рейтинге. Стерлинг на данный момент занимает вторую позицию в рейтинге легчайшего веса.
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