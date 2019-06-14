Чемпион мира Браун арестован за домашнее насилие

Временный чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Маркус Браун был арестован полицией за домашнее насилие, сообщает BoxingScene. Инцидент произошёл 22 мая. Тогда американец нарушил судебный запрет о приближении к бывшей девушке, с которым у боксёра есть общий ребенок.

В тот день Браун привёз дочь в дом бывшей девушки и отказался уезжать, после чего та вынуждена была обратиться в правоохранительные органы. Это уже четвёртый эпизод, по которому Браун обвиняется в домашнем насилии. Предыдущие три также были связаны с матерью его дочери.

Пока ещё не совсем понятно, повлияют ли события на проведение следующего поединка Брауна. 3 августа американец должен защищать временный титул от посягательств экс-чемпиона мира Жана Паскаля.