Чемпион мира Браун арестован за домашнее насилие
Временный чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Маркус Браун был арестован полицией за домашнее насилие, сообщает BoxingScene. Инцидент произошёл 22 мая. Тогда американец нарушил судебный запрет о приближении к бывшей девушке, с которым у боксёра есть общий ребенок.
В тот день Браун привёз дочь в дом бывшей девушки и отказался уезжать, после чего та вынуждена была обратиться в правоохранительные органы. Это уже четвёртый эпизод, по которому Браун обвиняется в домашнем насилии. Предыдущие три также были связаны с матерью его дочери.
Пока ещё не совсем понятно, повлияют ли события на проведение следующего поединка Брауна. 3 августа американец должен защищать временный титул от посягательств экс-чемпиона мира Жана Паскаля.
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