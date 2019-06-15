Фёдор Емельяненко продолжит карьеру, он подписал новый контракт с Bellator
Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко принял решение продолжить карьеру и подписал контракт на несколько боёв с Bellator, сообщает MMAJunkie. Ранее сообщалось, что россиянин планировал завершить карьеру после поражения в поединке с Райаном Бедером в финале Гран-при тяжеловесов Belltor в январе 2019 года.
Пока не сообщается, когда именно Емельяненко вернётся в октагон, однако известно, что это произойдёт до конца текущего года.
На счету 42-летнего бойца 45 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 38 побед потерпел 6 поражений и один бой был признан несостоявшимся. В Bellator Фёдор Емельяненко в четырёх поединках одержал две победы и дважды потерпел поражение.
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