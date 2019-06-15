Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Второй этап мирового тура Crankworx World Tour 2019
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Фёдор Емельяненко продолжит карьеру, он подписал новый контракт с Bellator

Фёдор Емельяненко продолжит карьеру, он подписал новый контракт с Bellator
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко принял решение продолжить карьеру и подписал контракт на несколько боёв с Bellator, сообщает MMAJunkie. Ранее сообщалось, что россиянин планировал завершить карьеру после поражения в поединке с Райаном Бедером в финале Гран-при тяжеловесов Belltor в январе 2019 года.

Пока не сообщается, когда именно Емельяненко вернётся в октагон, однако известно, что это произойдёт до конца текущего года.

На счету 42-летнего бойца 45 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 38 побед потерпел 6 поражений и один бой был признан несостоявшимся. В Bellator Фёдор Емельяненко в четырёх поединках одержал две победы и дважды потерпел поражение.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент