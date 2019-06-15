Фьюри оказался значительно тяжелее Шварца
15 июня в Лас-Вегасе (США) состоится поединок между экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и немецким боксёром Томом Шварцем. В преддверии встречи спортсмены прошли процедуру взвешивания. Тайсон Фьюри оказался значительно тяжелее оппонента — 119,3 кг против 106,6 кг, показанных Шварцем.
Ранее Фьюри заявил, что планирует провести ещё несколько боёв, после чего повесит перчатки на гвоздь. Напомним, Фьюри из-за проблем с психикой пропустил несколько лет, но затем вернулся на ринг. После возвращения Тайсон завершил вничью поединок с Деонтеем Уайлдером.
В послужном списке Тома Шварца 24 поединка, в которых он не потерпел ни одного поражения, однако 16 раз завершал встречу нокаутом.
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