Хаттон: Джошуа расслабился в поединке с Руисом

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Рикки Хаттон поделился мнением о поражении Энтони Джошуа от Энди Руиса.



«Джошуа просто расслабился. Руис гораздо опаснее, когда он потрясён. Джошуа стоило работать джебом после того, как он отправил Руиса в нокдаун. Ему стоило ослабить соперника, а затем заканчивать бой. Но Энтони решил сразу попробовать добить соперника. Проблема в том, что Джошуа рассматривал этот бой, как рутинную защиту титула.



Джошуа нужен реванш, и незамедлительно. Говорят, что многое осталось за кулисами. Если это правда, то реванш будет плохой идеей. Но если Энтони в порядке, то ему срочно нужен второй бой. Он ошибся, что стоило ему победы и титулов. Не хочу принижать Руиса, но Джошуа победил бы его девять раз из десяти», — приводит слова Рикки Хаттона BadLeftHook.