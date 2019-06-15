В Улан-Удэ состоялся открытый ринг по тайскому боксу

В Улан-Удэ на базе детско-юношеской спортивной школы №17 прошёл открытый ринг по тайскому боксу. Турнир, который носит статус ежегодного (проводится один раз в квартал), собрал более шестидесяти юных спортсменов, представляющих спортивные клубы «Пересвет», «Панч», «Клинч 03», «Булгантай», «Нашан-Сокол» средней школы №16, Иволгинской ДЮСШ. Победители были награждены медалями и грамотами.



«Желаю вам, чтобы этот ринг стал ступенью к другим соревнованиям в будущем. Тайский бокс воспитывает характер. Выходя на ринг, вы должны показать не только технику боя, но и самое главное — бойцовский дух», — сказал президент федерации тайского бокса Республики Бурятия Жаргал Очиров.