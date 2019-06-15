Диллашоу: знал, что меня поймают на допинге, но бой с Сехудо был слишком важен
Бывший чемпион UFC Ти Джей Диллашоу рассказал о причинах, по которым решил принимать допинг.
«Я увлёкся, желая доказать миру, что я лучший. Мне комфортно в 135 фунтах. Но сгонка веса для наилегчайшего дивизиона мне давалась трудно, хоть я и играл на публике, показывая, что всё хорошо. Через шесть недель после начала весогонки тело стало разваливаться, я начал уставать, у меня появилось огромное желание пропускать тренировки.
Я сдавал анализы на всё. Хотел быть в лучшей форме, но тело мне этого не позволяло. Тогда я принял нелёгкое решение начать принимать «Прокрит», который использую при анемии. Знал, что меня поймают, но этот бой с Сехудо был слишком важен», — приводит слова Диллашоу BJPenn.
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