В WBC отказались выставлять чемпионский пояс на бой Бриедиса с Гловацким

Сегодня, 15 июня, в Риге проходит вечер профессионального бокса, главным событием которого станет полуфинальная встреча турнира Всемирной боксёрской суперсерии в первом тяжёлом весе между временным чемпионом мира по версии WBO Кшиштофом Гловацким и экс-чемпионом мира по версии WBC Майрисом Бриедисом.

До последнего момента ожидалось, что Всемирный боксёрский совет (WBC) выставит на кон поединка чемпионский пояс, который стал вакантным после перехода Александра Усика в супертяжёлый вес, но в организации отказались от этой затеи. Президент WBC Маурисио Сулейман объяснил это несогласованностью позиций с руководством WBSS, обвинив организаторов турнира в злоупотреблении положением, сообщает BoxingScene.

Сулейман добавил также, что решение о дальнейшем участии WBC в турнире Всемирной боксёрской суперсерии (WBC) будет принято в скором времени.