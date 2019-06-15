В Bellator назвали потенциальных соперников Фёдора Емельяненко

Сегодня, 15 июня, стало известно, что боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко принял решение продолжить профессиональную карьеру и подписал новое соглашение с промоушеном Bellator. Глава организации Скотт Кокер назвал имена потенциальных соперников россиянина.
«Джош Барнетт — определённо один из тех бойцов, которых мы предложим Фёдору. Он нормально воспринимает такой вариант, так что это вопрос времени. Не уверен, что это будет первый бой по новому контракту, но у нас есть отличная подборка соперников, с которыми Емельяненко может встретиться. На ум приходит также имя Куинтона Джексона», — приводит слова Кокера MMA Fighting.
41-летний Барнетт подписал контракт с Bellator в апреле 2019 года. Предыдущий поединок в смешанных единоборствах он провёл в UFC в 2016 году, победив Андрея Орловского. Что касается Куинтона Джексона, то 40-летний экс-боец UFC провёл последний поединок 29 сентября на турнире Bellator 206, тогда он нокаутировал Вандерлея Силву.
- 15 июня 2019
-
22:47
-
21:45
-
20:20
-
19:31
-
18:14
-
17:21
-
16:27
-
15:59
-
14:40
-
13:45
-
13:19
-
12:57
-
12:57
-
11:52
-
10:10
-
09:16
-
08:32
-
07:49
-
00:41
- 14 июня 2019
-
23:35
-
21:29
-
20:16
-
19:22
-
18:23
-
17:58
-
17:32
-
16:26
-
14:56
-
14:26
-
13:01
-
12:33
-
12:18
-
11:17
-
11:05
-
09:23