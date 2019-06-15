В Bellator назвали потенциальных соперников Фёдора Емельяненко

Сегодня, 15 июня, стало известно, что боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко принял решение продолжить профессиональную карьеру и подписал новое соглашение с промоушеном Bellator. Глава организации Скотт Кокер назвал имена потенциальных соперников россиянина.

«Джош Барнетт — определённо один из тех бойцов, которых мы предложим Фёдору. Он нормально воспринимает такой вариант, так что это вопрос времени. Не уверен, что это будет первый бой по новому контракту, но у нас есть отличная подборка соперников, с которыми Емельяненко может встретиться. На ум приходит также имя Куинтона Джексона», — приводит слова Кокера MMA Fighting.

41-летний Барнетт подписал контракт с Bellator в апреле 2019 года. Предыдущий поединок в смешанных единоборствах он провёл в UFC в 2016 году, победив Андрея Орловского. Что касается Куинтона Джексона, то 40-летний экс-боец UFC провёл последний поединок 29 сентября на турнире Bellator 206, тогда он нокаутировал Вандерлея Силву.