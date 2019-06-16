Бриедис в ярком бою нокаутировал Гловацки и вышел в финал WBSS

В Риге завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стала полуфинальная встреча Всемирной боксёрской суперсерии в первом тяжёлом весе между Кшиштофом Гловацки и Майрисом Бриедисом.
Первый раунд боксёры проводили разведку и действовали аккуратно. Во второй трёхминутке всё шло по схожему сценарию, пока поляк не пробил сопернику точно в затылок. Бриедис завёлся и в ответ нанёс Кшиштофу удар локтем в челюсть. Тот упал, а рефери снял с Майриса балл за удар не по правилам.
После этого градус противостояния резко вырос. Бриедис бросился на соперника и отправил его в нокдаун. Гловацки сумел подняться. Рефери, не услышав гонга, не остановил рубку соперников и Кшиштоф упал во второй раз, при этом ему снова открыли счёт.
В третьем раунде бойцы продолжили вести открытое противостояние. Гловацки сумел донести до Бриедиса несколько тяжёлых попаданий, но удары Майриса были гораздо более разрушительными, благодаря чему он отправил поляка в тяжёлый нокаут и не только стал финалистом WBSS, но и отобрал у Гловацки титул чемпиона мира по версии WBO.
В финале WBSS Майрис Бриедис встретится с Юниером Дортикосом.
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