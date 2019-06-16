Харт победил Барреру в первом бою в полутяжёлом весе
Бывший претендент на титул чемпиона мира во втором среднем весе Джесси Харт (26-2, 21 КО) провёл дебютный поединок в полутяжёлом весе. Американец выступил в андеркарде поединка Тайсона Фьюри с Томом Шварцем, а его соперником стал экс-претендент на титул чемпиона мира бывший соперник Дмитрия Бивола Салливан Баррера (22-3, 14 КО).
Первая половина встречи прошла в относительно равной борьбе, при этом бой не изобиловал яркими моментами. Во второй половине встречи Харт прибавил и начал доминировать. В восьмом раунде Баррера оказался в нокдауне.
В заключительные два раунда Харт избегал открытых обменов ударами и продолжал набирать очки. По итогам десяти раундов все судьи отдали победу американцу — 99:90, 96:93, 97:92.
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