Бриедис — об ударе локтем: это мои старые навыки из муай-тай

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжёлом весе и финалист второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) Майрис Бриедис рассказал, что заставило его ударить Кшиштофа Гловацкого локтем по лицу.

«Он меня ударил в затылок. Я прошу прощения за то, как ответил. Это мои старые навыки из муай-тай. Что касается эпизода во втором раунде, то могу сказать, что слышал гонг об окончании раунда», — приводит слова латвийца BoxingScene.

В конце второго раунда, после первого нокдауна Гловацкого, рефери не услышал гонг и позволил бойцам биться после сигнала о завершении раунда. В итоге Гловацки снова оказался на канвасе и только после этого третий в ринге разобрался в происходящем.

Напомним, что победа в бою досталась Бриедису. Майрис нокаутировал соперника в третьем раунде.