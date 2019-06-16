Арум: не видел боксёра с харизмой Фьюри со времён Мохаммеда Али

Один из промоутеров бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри Боб Арум, сравнил подопечного с легендарным Мохаммедом Али, отметив, что британец обладает невероятной харизмой.
«Это было прекрасное выступление. Это одно из лучших шоу, которое я когда-либо видел и дело не только в боксе. Тайсон умеет развлекать. Он по-настоящему уникален. Когда он в форме, он способен нокаутировать любого соперника. Не видел боксёра с такой харизмой как у Фьюри со времён Мохаммеда Али», — приводит слова Арума BoxingScene.
Ранним утром 16 июня мск Тайсон Фьюри провёл очередной поединок на профессиональном ринге, встретившись с Томом Шварцем. Британец нокаутировал соперника во втором раунде, после чего рассказал о планах встретиться с Деонтеем Уайлдером в 2020 году.
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