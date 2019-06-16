Малиньяджи: у нас с Лобовым может быть взаимоуважение, если он извинится

Бывший чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи заявил, что готов восстановить отношения с российско-ирландским бойцом ММА Артёмом Лобовым, если тот извинится. Лобов и Малиньяджи проведут поединок в промоушене Bare Knuckle FC 22 июня. Ранее соперники регулярно позволяли себе в отношении друг друга негативные комментарии. Во время пресс-конференции Малиньяджи плюнул в Лобова и ударил его микрофоном.

«Бой будет очень кровавым. Я изобью его! Я рассчитываю на его извинения и признание того, что он лгал. Если я получу это, то между нами можем быть уважение, никаких проблем. Мы оба мужчины, мы должны поступать как мужчины.

Я думаю, если бы у нас было взаимоуважение, он бы признал, что лгал и хайповал на мне.

Тогда мы могли бы вновь уважать друг друга и забыть о произошедшем. Но, если он продолжит лгать, я, возможно, снова надеру его задницу в будущем», — приводит слова Малиньяджи MMA Fighting.