Малиньяджи: у нас с Лобовым может быть взаимоуважение, если он извинится

Бывший чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи заявил, что готов восстановить отношения с российско-ирландским бойцом ММА Артёмом Лобовым, если тот извинится. Лобов и Малиньяджи проведут поединок в промоушене Bare Knuckle FC 22 июня. Ранее соперники регулярно позволяли себе в отношении друг друга негативные комментарии. Во время пресс-конференции Малиньяджи плюнул в Лобова и ударил его микрофоном.
«Бой будет очень кровавым. Я изобью его! Я рассчитываю на его извинения и признание того, что он лгал. Если я получу это, то между нами можем быть уважение, никаких проблем. Мы оба мужчины, мы должны поступать как мужчины.
Я думаю, если бы у нас было взаимоуважение, он бы признал, что лгал и хайповал на мне.
Тогда мы могли бы вновь уважать друг друга и забыть о произошедшем. Но, если он продолжит лгать, я, возможно, снова надеру его задницу в будущем», — приводит слова Малиньяджи MMA Fighting.
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