Фьюри: не сомневаюсь, я и Уайлдер уверенно победили бы Руиса
Британский боксёр Тайсон Фьюри заявил, что не сомневается в собственной победе над Энди Руисом, который 1 июня победил Энтони Джошуа. По мнению Фьюри, Руис не смог бы справиться и с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.
«Никакого неуважения к Энди Руису. Он выдал отличный бой, но сейчас он связан контрактными обязательствами с Джошуа. Поэтому я бы не стал включать его в нашу гонку с Уайлдером. Да и вообще я думаю, что я и Уайлдер довольно уверенно победили бы Руиса.
Бой с Руисом? На сто процентов уверен, что он состоится, если Энди победит Джошуа в реванше. Тогда он будет следующим в списке. В этом случае победитель нашего с Уайлдером боя сразится с Руисом. Нет никаких сомнений», — приводит слова Фьюри BoxingScene.
Арум: Уайлдер не продержится и пяти раундов с Фьюри
- 17 июня 2019
-
14:05
-
12:57
-
11:51
-
11:32
-
10:35
-
09:35
-
00:45
- 16 июня 2019
-
23:18
-
22:34
-
21:36
-
21:29
-
20:18
-
19:48
-
18:09
-
17:47
-
16:44
-
14:44
-
13:41
-
13:13
-
12:26
-
11:33
-
10:41
-
10:27
-
09:56
-
09:43
-
08:10
-
07:55
-
07:31
-
06:54
-
00:41
-
00:07
- 15 июня 2019
-
23:32
-
22:47
-
21:45
-
20:20
Партнерский контент