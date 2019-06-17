Фьюри: не сомневаюсь, я и Уайлдер уверенно победили бы Руиса

Британский боксёр Тайсон Фьюри заявил, что не сомневается в собственной победе над Энди Руисом, который 1 июня победил Энтони Джошуа. По мнению Фьюри, Руис не смог бы справиться и с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

«Никакого неуважения к Энди Руису. Он выдал отличный бой, но сейчас он связан контрактными обязательствами с Джошуа. Поэтому я бы не стал включать его в нашу гонку с Уайлдером. Да и вообще я думаю, что я и Уайлдер довольно уверенно победили бы Руиса.

Бой с Руисом? На сто процентов уверен, что он состоится, если Энди победит Джошуа в реванше. Тогда он будет следующим в списке. В этом случае победитель нашего с Уайлдером боя сразится с Руисом. Нет никаких сомнений», — приводит слова Фьюри BoxingScene.