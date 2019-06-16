Арум: Уайлдер не продержится и пяти раундов с Фьюри

Известный промоутер Боб Арум прокомментировал победу британца Тайсона Фьюри над немцем Томом Шварцем. Поединок был остановлен во втором раунде, Фьюри победил техническим нокаутом. По мнению Арума, у чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера не было бы ни единого шанса в поединке с Фьюри.
«В мире нет ни одного тяжеловеса, который может победить Фьюри. Сейчас, когда он набрал отличную форму, Уайлдер не сможет продержаться с ним и пяти раундов! Мы организуем Фьюри ещё один бой, а затем он будет драться с Уайлдером. Пока ничего не подписано, но они оба хотят провести реванш. Организовать всё будет легко, запомните мои слова: бой состоится в первом квартале следующего года здесь, в Лас-Вегасе», — цитирует Арума BoxingScene.
Напомним, Фьюри и Уайлдер уже встречались на ринге, тогда судьи зафиксировали ничью.
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