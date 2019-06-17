Кормье: мышцы и физическая форма нужны бодибилдерам, Руис — настоящий атлет

Чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье встал на защиту американского боксёра Энди Руиса, победившего британца Энтони Джошуа 1 июня в Нью-Йорке. Из-за внешнего вида и лишнего веса многие эксперты посмеивались над Риусом. Тем не менее американец сенсационно победил и завоевал титулы WBA, WBO, IBF и IBO.
«Вся эта хрень про форму не значит ничего. Физика нужна бодибилдерам. Не стоит думать, что в битве она что-то решает. Когда я выхожу в октагон, мои соперники выглядят так, будто полностью состоят из мышц! А я надираю им задницы. Всё это ничего не значит. Это не значит, что они тренируются усерднее или лучше кого-то. Просто существует генетическая предрасположенность.
Энди Руис выглядит так, будто находится в плохой физической форме. Но этот парень — атлет! Посмотрите на его «инстаграм», его работоспособность, движение ног и рук, он очень быстр. Также у него есть инстинкт убийцы. Именно это необходимо в поединке. Если судить только по внешним данным и говорить, что тот или иной парень победит, это будет идиотизмом», — цитирует Кормье TMZ.
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