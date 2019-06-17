Уайт подписал контракт на 10 лет с UFC
Президент UFC Дэна Уайт сообщил, что подписал новый контракт с организацией. По словам Уайта, он сохранит за собой пост ещё в течение ближайших 10 лет.
«Очевидно, что я очень занят. Я только что подписал новый контракт на 10 лет с UFC. Готов вновь заняться каким-нибудь бизнесом с братьями Феритта.
Я слышал, что Лоренсо Фертита был в Нью-Йорке и подтвердил интерес к покупке команды НФЛ. Я слышал, что «Пантеры» и «Бронкос» свободны, возможно, «Чарджерс» выставят на продажу. Посмотрим, но если они решат купить команду, готов выступить партнёром», — цитирует Уайта MMA Insight.
Также ранее Уайт заявил, что готов обсудить возможное проведение боя между канадским певцом Джастином Бибером и голливудским актёром Томом Крузом.
Уайт: можем обсудить проведение боя Джастина Бибера и Тома Круза
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