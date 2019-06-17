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Вахитов прибыл к месту проведения боя с Абеной

Вахитов прибыл к месту проведения боя с Абеной
Бокс/ММА / ММА 0

Чемпион мира по версии Glory в полутяжёлом весе Артём Вахитов, которому вскоре предстоит защищать чемпионский титул в бою против 21-летнего голландца суринамского происхождения Донеги Абены, прибыл в Париж. Вместе с бойцом во Францию прибыли заслуженный тренер России по тайскому боксу Виталий Миллер и тренер Андрей Бусыгин. Другой российский боец, Алексей Ульянов, который также проведёт свой поединок в рамках Glory 66, присоединится к команде 19 июня. Его оппонентом станет японский боец Масая Кубо.

Спортсменов ожидает медиа-неделя, в пятницу 21 июня состоится официальная церемония взвешивания, в субботу 22 июня — поединки.

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