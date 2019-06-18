Студенты УрФу из Таиланда смогут проходить обучение и заниматься тайским боксом

Молодёжь Таиланда заинтересована в получении образования в России, в изучении русского языка и культуры в целом. Об этом заявил посол королевства Тханатип Упатисинг на встрече с ректором Уральского федерального университета Виктором Кокшаровым.



«Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с азиатским регионом, в частности с Таиландом. Кроме того, что наши студенты постигают культуру королевства и тайский бокс, студентам из Таиланда мы предлагаем языковые курсы и широкие возможности для обменных программ и получения образования», — отметил Кокшаров.



Визит делегации завершился посещением Тайской комнаты, где собраны предметы культурного наследия двух стран, а также многочисленные доказательства побед студентов и преподавателей УрФУ, занимающихся тайским боксом: медали, кубки, дипломы и фотографии. Экскурсию по своего рода музею культуры Таиланда в здании института физической культуры, спорта и молодёжной политики УрФУ провели и. о. директора Евгений Шурманов и выпускник УГТУ-УПИ (ныне УрФУ), президент федерации тайского бокса России Дмитрий Путилин.



В России тайский бокс стремительно набирает популярность. Лишнее тому подтверждение — результаты, которые демонстрируют представители сборной России. На прошлогоднем чемпионате мира россияне заняли первое общекомандное место.